Ребят подскажите Основания трапеции BC и AD равны 12 и 24, боковая сторона CD= 10 см образует с большим основанием 45 градусов. Найти площадь трапеции.
Геометрия
Ребят подскажите Основания трапеции BC и AD равны 12 и 24, боковая сторона CD= 10 см образует с большим основанием 45 градусов. Найти площадь трапеции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Но это решение верно только при условии, что трапеция рабнобедренная
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