Записать исключения к следующим правилам: Чередование ЧЕТ-ЧИТ Чередование РОС-??АСТ-РАЩ Чередование РОВН-РАВН Чередование ТВАР -ТВОР

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Записать исключения к следующим правилам: Чередование ЧЕТ-ЧИТ Чередование РОС-??АСТ-РАЩ Чередование РОВН-РАВН Чередование ТВАР -ТВОР
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.вычитать-вычет 2.растение-выращивали-вырос 3.уравнение-уровень 4.творение-тварь
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