Где находится Ангара. ''''''

География
Где находится Ангара. ''''''
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река Ангара находится В России,Восточная Сибирь,самый крупный приток Енисея,протекает по двум областям России
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