Округлить до четырёх верных значащих цифр числа: 15,8057; 3,3425; 0,466295; 0,01373
Математика
Округлить до четырёх верных значащих цифр числа: 15,8057; 3,3425; 0,466295; 0,01373
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15,80; 3,343; 0,576; 0,013
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