Один рабочий за 3 часа изготовил 36 деталей За какое время изготовил Второй рабочий 30 деталей если в час он будет изготавливать на 2 детали больше. решение и ответ

Гость: Гость:

Найдем сколько первый рабочий изготавливает деталей за 1 час 1) 36:3=12 деталей в час Найдем скорость работы второго рабочего, так как он делает на 2 детали в час больше то: 2)12+2=14 деталей в час Найдем время за которое он сделает 30 деталей 3)30:14=30/14=2 часа 2/14 минуты=2 часа 1/7 минуты