Сообщение о лямблии помогите пожалуйста

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Лямблии относятся к классу Жгутиковые. Вызывает заболевание, называемое кишечным лямблиозом. Чаще болеют дети младшего возраста.Обитает в тонком кишечнике, главным образом в двенадцатиперстной кишке, может проникать в желчные протоки (внутри– и внепеченочные), а оттуда – в желчный пузырь и ткань печени. Лямблиоз распространен повсеместно.Размеры паразита – 10–18 мкм. Форма тела напоминает разрезанную пополам грушу. Тело четко разделено на правую и левую половины. В связи с этим все органеллы и ядра парные. В расширенной части расположен присасывательный диск. Вдоль тела идут 2 тонких аксостиля.Лямблии способны к образованию цист. Зрелые цисты имеют овальную форму, содержат 4 ядра и несколько опорных аксостилей. Во внешней среде сохраняют жизнеспособность в течение нескольких недель.Заражение происходит при заглатывании цист, попавших в пищу или питьевую воду. В тонком кишечнике образуются вегетативные формы (трофозоиты). Лямблии используют питательные вещества, которые они захватывают с поверхности клеток кишечного эпителия с помощью пиноцитоза.Нарушаются процессы пристеночного пищеварения и всасывания пищи, а также воспалительные явления кишечника и желчного пузыря.Лямблии могут встречаться у вполне здоровых внешне людей. Тогда наблюдается бессимптомное носительство. Однако эти люди опасны, так как могут заражать окружающих. Диагностика. Обнаружение циста в фекалиях, тро-фозоиты в содержимом двенадцатиперстной кишки, полученном при фракционном дуоденальном зондировании.Профилактика.1. Личная.2. Общественная.