Прошу помогите!! Не могу решить.
Математика
Прошу помогите!! Не могу решить.
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Гость:
19 последнее 18 минус 1 20 последнее 22 четвертое сверху где три скобки
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