Разберите по составу слово "частнопредпринимательский".

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Разберите по составу слово "частнопредпринимательский".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частнопредпринимательский : прилагательное,частн и предприним- корни, о- соединительная гласная; а, тель ск - суффиксы, ий-окончание, Частнопредпринимательск- основа слова.
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