Постав,де треба,коми між однорідними членами і підкресли в них однорідні член реч??ння.....З перших днів твого життя про тебе піклуеться мама бабуся сестра.Косар стомився сів під деревом перепочив.Оленка читає швидко і виразно....

Українська мова

Постав,де треба,коми між однорідними членами і підкресли в них однорідні член реч??ння.....З перших днів твого життя про тебе піклуеться мама бабуся сестра.Косар стомився сів під деревом перепочив.Оленка читає швидко і виразно.І ліс і лук і річка вкрилася туманом.Микола вже прокинувся встав поснідав зібрався до школи.

Автор: Гость