Постав,де треба,коми між однорідними членами і підкресли в них однорідні член реч??ння.....З перших днів твого життя про тебе піклуеться мама бабуся сестра.Косар стомився сів під деревом перепочив.Оленка читає швидко і виразно....

Українська мова
Постав,де треба,коми між однорідними членами і підкресли в них однорідні член реч??ння.....З перших днів твого життя про тебе піклуеться мама бабуся сестра.Косар стомився сів під деревом перепочив.Оленка читає швидко і виразно.І ліс і лук і річка вкрилася туманом.Микола вже прокинувся встав поснідав зібрався до школи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З перших днів твого життя про тебе  піклується  мама,бабуся,сестра.-мама,бабуся,сестра це підмет.Косар стомився,сів під деревом,перепочив. Стомився,сів,перепочив-це присудок.Оленка читає швидко і виразно. швидко і виразно-  присудок. І ліс,і луки,і річка вкрилася туманом. Ліс, луки,річка -підмет. Микола вже прокинувся,встав, поснідав,зібрався до школи. Прокинувся,встав,поснідав,зібрався до школи-це присудки.
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