ПОМОГИТЕ!!!!! Мне нужно 2 любых слова на башкирском поставить во все падежи. Помогите

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ПОМОГИТЕ!!!!! Мне нужно 2 любых слова на башкирском поставить во все падежи. Помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мектеп мектепа мектепу мектеп мектепом о мектепе Именительный у ытыусыу Родительныйу ытыусыу  Дательныйу ытыусыу Винительныйу ытыусыу Творительный у ытыусыу  Предложныйу ытыусы
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