Как размножаются Лишайники?
Биология
Как размножаются Лишайники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишайники способны размножаться вегетативно, а также бесполым и половым путем.
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