Поставити у кінці речення розділові знаки.Встановити зв'зок слів у четвертому реченні. ми відпочивали у тіні старої липискільки місяців у році Грай,моя сопілкоооо,дзвінко вигравай Швидко насувається вечір у лісових хащах Коли м...

Гость: Гость:

Ми відпочивали у тіні старої липи. Скільки місяців у році? Грай, моя сопілко, дзвінко вигравай! Швидко насувається вечір у лісових хащах. насувається ( що? ) вечір, насувається ( як? ) швидко, вечір ( де? ) у хащах, у хащах ( яких? ) лісових. Коли ми поїдемо на екскурсію?