Поставити у кінці речення розділові знаки.Встановити зв'зок слів у четвертому реченні. ми відпочивали у тіні старої липискільки місяців у році Грай,моя сопілкоооо,дзвінко вигравай Швидко насувається вечір у лісових хащах Коли м...
Українська мова
Поставити у кінці речення розділові знаки.Встановити зв'зок слів у четвертому реченні. ми відпочивали у тіні старої липискільки місяців у році Грай,моя сопілкоооо,дзвінко вигравай Швидко насувається вечір у лісових хащах Коли ми поїдемо на екскурсію
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ми відпочивали у тіні старої липи. Скільки місяців у році? Грай, моя сопілко, дзвінко вигравай! Швидко насувається вечір у лісових хащах. насувається ( що? ) вечір, насувається ( як? ) швидко, вечір ( де? ) у хащах, у хащах ( яких? ) лісових. Коли ми поїдемо на екскурсію?
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