Угол АОС=111 внутри этого угла проведен луч ОВ. Сколько градусов содержит угол АОВ,если угол ВОС=30
Математика
Угол АОС=111 внутри этого угла проведен луч ОВ. Сколько градусов содержит угол АОВ,если угол ВОС=30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
111-36=75 градусов угол равен: АОВ=111-36=75
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