Угол АОС=111 внутри этого угла проведен луч ОВ. Сколько градусов содержит угол АОВ,если угол ВОС=30

Математика
Угол АОС=111 внутри этого угла проведен луч ОВ. Сколько градусов содержит угол АОВ,если угол ВОС=30
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
111-36=75 градусов угол равен:  АОВ=111-36=75
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