Найдите точки пересечения функции с осями координат: у=-х²+4х-3
Алгебра
Найдите точки пересечения функции с осями координат: у=-х²+4х-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С Ох => х=0 у= 0^2+4*0-3; у=-3 (0;-3) С Оу => у=0 х^2+4х-3=0 D= 16-4*1*(-3)=4 x1,2 = -4+-√4/2 x1=-1 x2=-3 (-1;0);(-3;0)
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