В ящики и корзины разложили 912 38 4 килограмма слив разложили в 6 корзины остальные в ящике В ящике помещалось на 5 долларов меньше чем в корзину сколько понадобилось ящиков

Математика
В ящики и корзины разложили 912 38 4 килограмма слив разложили в 6 корзины остальные в ящике В ящике помещалось на 5 долларов меньше чем в корзину сколько понадобилось ящиков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 84 : 6 = 14 кг в 1 корзину помещается 2) 14 - 5 = 9 кг в 1 ящик помещается 3) 912 - 84 = 828 кг разложили в ящики 4) 828 : 9 = 92 ящика понадобилось 1) 14 * 6 = 84 кг разложили  в корзины 2) 912 - 84 = 828 кг разложили в ящики
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