В ящики и корзины разложили 912 38 4 килограмма слив разложили в 6 корзины остальные в ящике В ящике помещалось на 5 долларов меньше чем в корзину сколько понадобилось ящиков

Математика

В ящики и корзины разложили 912 38 4 килограмма слив разложили в 6 корзины остальные в ящике В ящике помещалось на 5 долларов меньше чем в корзину сколько понадобилось ящиков

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