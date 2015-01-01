Ребят, пожалуйста ПОМОГИТЕ НАЙТИ из какой тетради задания? (класс по идее должен б??ть 7, история России). можете сказать АВТОРА, название, обложку? хотя бы что-то, срочно. заранеее спасибо.
История
Ребят, пожалуйста ПОМОГИТЕ НАЙТИ из какой тетради задания? (класс по идее должен б??ть 7, история России). можете сказать АВТОРА, название, обложку? хотя бы что-то, срочно. заранеее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
История 7 класс. тематические тесты Николаева 2015.
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