Сокровища трех толстяков хранилось в 6 сундука,на каждом из которых Висел замок.Какое наименьшее количество попыток надо сделать,чтоб наверняка открыть все замки,если есть все 6 ключей но неизвестно к какому замку подходит како...
Математика
Сокровища трех толстяков хранилось в 6 сундука,на каждом из которых Висел замок.Какое наименьшее количество попыток надо сделать,чтоб наверняка открыть все замки,если есть все 6 ключей но неизвестно к какому замку подходит какой ключ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
,если наименьшее то 6
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