Сокровища трех толстяков хранилось в 6 сундука,на каждом из которых Висел замок.Какое наименьшее количество попыток надо сделать,чтоб наверняка открыть все замки,если есть все 6 ключей но неизвестно к какому замку подходит како...

Математика

Сокровища трех толстяков хранилось в 6 сундука,на каждом из которых Висел замок.Какое наименьшее количество попыток надо сделать,чтоб наверняка открыть все замки,если есть все 6 ключей но неизвестно к какому замку подходит какой ключ?

Автор: Гость