Х≥0 х≤2 у≥0 у≤х решить графическим способом
Математика
Х≥0 х≤2 у≥0 у≤х решить графическим способом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Построим 4 прямые х=0 это ось ОУ x=2 это прямая параллельная ОУ и проходящая через точку х=2 у=0 это ось ОХ у=х это биссектриса первой координатной четверти решение это пересечение областей каждого неравенства на рисунке треугольник желтого цвета включая границы
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