Дед и внук работая вместе покрасили забор длиной 168 м за 12 ч. Если бы дед красил заб??р один он выполнил бы эту работу за 21 ч. За сколько часов покрасил бы этот забор внук? НУЖНО РЕШИТЬ ВЫРАЖЕНИЕМ. Помогите пожалуйста.

Математика
Дед и внук работая вместе покрасили забор длиной 168 м за 12 ч. Если бы дед красил заб??р один он выполнил бы эту работу за 21 ч. За сколько часов покрасил бы этот забор внук? НУЖНО РЕШИТЬ ВЫРАЖЕНИЕМ. Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
168/21=8 метров в час красит дед За 12 часов он покрасил 12*8=96 168-96=72 метра покрасил внук за 12ч 72/12=6 метров в час красит внук 168/6=28 часов
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