Дед и внук работая вместе покрасили забор длиной 168 м за 12 ч. Если бы дед красил заб??р один он выполнил бы эту работу за 21 ч. За сколько часов покрасил бы этот забор внук? НУЖНО РЕШИТЬ ВЫРАЖЕНИЕМ. Помогите пожалуйста.

Математика

Дед и внук работая вместе покрасили забор длиной 168 м за 12 ч. Если бы дед красил заб??р один он выполнил бы эту работу за 21 ч. За сколько часов покрасил бы этот забор внук? НУЖНО РЕШИТЬ ВЫРАЖЕНИЕМ. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость