Помогите с заданиями, прошу

Алгебра
Помогите с заданиями, прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я решила написать на листке, ибо очень долго это расписывать в электронном виде над третьим я долго думала, но всё равно не получилось :с
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