Выдели корень в однокоренных словах.Подчеркни слова,которые являются проверочны??и для остальных. Колосится,колосья,колос,колосистый.
Русский язык
Выдели корень в однокоренных словах.Подчеркни слова,которые являются проверочны??и для остальных. Колосится,колосья,колос,колосистый.
Ответ(ы):
Гость:
Все слова однокоренные — корень колос. Проверочные — КолОсится,колОсья,кОлос.
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