Выделить грамматиескую основу и обособленные обстоятельства 1)Так медленно по ск??ту гор, на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая.2)Весна в зазеленевшей роще ждёт зари , дыханье затая, чутко внемлет шороху деревьев,зо...

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Выделить грамматиескую основу и обособленные обстоятельства 1)Так медленно по ск??ту гор, на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая.2)Весна в зазеленевшей роще ждёт зари , дыханье затая, чутко внемлет шороху деревьев,зорко смотрит в темные поля.3)Журавли, друг друга окликая,осторожно тянутся гурьбой.4)Отгорела наша рябина, осыпаясь над белым окном...5)Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло, только мне не плачется - на душе светло.6)И легчайший туман побежал от реки, опираясь на зыбкие белые ноги.7)Сто облаков,в поднебесье пылая,красными рыбами к югу плывут.8)И над всем блистающим Парижем, дождь метался,гриву распустив9)Изумленно листья выпуская, почки разжимают кулачки.

Автор: Гость