Выделить грамматиескую основу и обособленные обстоятельства 1)Так медленно по ск??ту гор, на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая.2)Весна в зазеленевшей роще ждёт зари , дыханье затая, чутко внемлет шороху деревьев,зо...
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Выделить грамматиескую основу и обособленные обстоятельства 1)Так медленно по ск??ту гор, на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая.2)Весна в зазеленевшей роще ждёт зари , дыханье затая, чутко внемлет шороху деревьев,зорко смотрит в темные поля.3)Журавли, друг друга окликая,осторожно тянутся гурьбой.4)Отгорела наша рябина, осыпаясь над белым окном...5)Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло, только мне не плачется - на душе светло.6)И легчайший туман побежал от реки, опираясь на зыбкие белые ноги.7)Сто облаков,в поднебесье пылая,красными рыбами к югу плывут.8)И над всем блистающим Парижем, дождь метался,гриву распустив9)Изумленно листья выпуская, почки разжимают кулачки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Основа: спадает (сказуем.); глыба (подлеж.); обособл. обст-во: на солнце искрами блистая. 2) Основа: весна (подлеж.); ждет, внемлет, смотрит (одн.сказуемые); обособл. обст-во: дыханье затая. 3) Основа: журавли (подлеж.); тянутся (сказуем.); обособл. обст-во: друг друга окликая. 4) Основа: отгорела (сказуем.); рябина (подлеж.); обособл. обст-во: осыпаясь над белым окном. 5) 1-ая основа: плачет (сказуем.); иволга (подлеж.); 2-ая основа: не плачется (сказуем.); 3-я основа: светло (сказуем.); обособл. обст-во: схоронясь в дупло. 6) Основа: туман (подлеж.); побежал (сказуем.); обособл. обст-во: опираясь на зыбкие белые ноги. 7) Основа: сто (подлеж.); плывут (сказуем.); обособл. обст-во: в поднебесье пылая. 8) Основа: дождь (подлеж.); метался (сказуем.); обособл. обст-во: гриву распустив. 9) Основа: почки (подлеж.); разжимают (сказуем.); обособл. обст-во: изумленно листья выпуская.
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