ВЫДЕЛИТЕ ГРАФИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СЛОВА И ПРИЛОЖЕНИЯ,ПОСТАВЬТЕ ГДЕ НЕОБХОДИМО ДЕ??ИС.
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ВЫДЕЛИТЕ ГРАФИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СЛОВА И ПРИЛОЖЕНИЯ,ПОСТАВЬТЕ ГДЕ НЕОБХОДИМО ДЕ??ИС.
Ответ(ы) на вопрос:
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Сын-красавец Художник-самоучка Сторож-старик Москва-река Иванушка-дурачок Женщина-врач Ертис-река Актау-город Дюма-сын
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