Выделите причины которые влияют на развитие внутренних качеств человека

Обществознание
Выделите причины которые влияют на развитие внутренних качеств человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На развитие внутренних качеств человека влияет его круг общения, само общение, учёба (в некоторой степени), отношение в семья, внешность (не уверен, но если качественно объяснить, то тоже в некоторой степени влияет)
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