Выдилите в глаголах приставки, подчеркнуть предлоги. Над каждым именем существит??льным укажите падеж. Нарисовал в албоме,доехал до деревни, был на ужине, спрятался в кровать, вышел в комнаты, рассказал в компьютере, подъехал к...

Гость: Гость:

нарисовал ( в чём?) в альбоме - П.п. доехал до(чего?) деревни - Р.п. был (на чём?)на ужине - П.п. спрятался (во что?) в кровать - В.п. вышел (из чего?) из комнаты - Р.п. рассказал(в чём?) в компьютере - П.п. подъехал (к чему?) к метро - Д.п. обвести вокруг(чего?) пальца - Р.п. прокатить (с чем?) с ветерком - Т.п.