Основные деяния Ивана Калиты 6 класс РЕБЯТА НУЖНО СРОЧНО ЗАВТРА КОНТРОЛЬНАЯ ПО И??ТОРИИ РОССИИ ПОЖАЛУЙСТА ПРОШУ ПОМОГИТЕ

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ИВ˜АН I Данилович Калита (до 1296 — 1340, Москва) , московский князь (с 1325), владимирский великий князь (с 1328); заложил основы политического и экономического могущества Москвы. Усилению влияния Ивана Калиты в русских землях способствовал переезд в Москву из Владимира митрополита Петра (1325). В борьбе за владимирское великое княжение московский князь устранил многих своих соперников, в том числе тверского князя. В знак победы Иван Калита вывез в Москву соборный колокол из Твери. В 1332 году московский князь добился в Орде признания себя великим князем «надо всею Русской землею» , золотоордынский хан передал ему право сбора дани на Руси. Он неуклонно стремился к расширению территории своего княжества. С именем Ивана Калиты связан дальнейший рост Москвы, укрепление и украшение города. Князь построил в Москве дубовый Кремль (1339/40), каменные Успенский собор и Архангельский собор, ряд церквей, что свидетельствовало о превращении Москвы не только в политический, но и религиозный центр Руси. На княжеском дворе деревянная церковь Спаса Преображения в 1330 году была заменена каменной, основан монастырь (сюда были переведены архимандрития и монахи из Данилова монастыря) . В благодарность за избавление Москвы от голода Иван Калита воздвиг на краю Боровицкого холма на месте деревянной церкви Михаила Архангела каменную. В 1333 (или в 1329) была построена церковь Иоанна Лествичника что под Колоколы.