СРОЧНО!Под буквой(а),нужно ВСЁ решение!Даю 40 баллов!

Математика
СРОЧНО!Под буквой(а),нужно ВСЁ решение!Даю 40 баллов!
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