Какие однородные члены предложения соединяет союз или? 1) подлежащее 2) сказуемо?? 3) определение 4) дополнение 5) обстоятельство

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Какие однородные члены предложения соединяет союз или? 1) подлежащее 2) сказуемо?? 3) определение 4) дополнение 5) обстоятельство
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Гость:
Все однородные члены.
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