Но чаще всего в основу взодят

Русский язык
Но чаще всего в основу взодят
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка (если есть), корень, суффикс (если есть).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Поставьте в правильную форму!Прошу!!MANCHESTER UNITED is a football club that these days 1 . (become) one of the most well-known in the world. It...
Ответить
История
Историки! помощь! 1)Последствия эпохи великих географических открытий для Европ?? и мира. 2)Социально-экономические изменения в Европе в 16,17...
Ответить
Математика
Вычислите 16 см+ 32 мм+ 87мм+ 3дм
Ответить
Английский язык
Look at the pictures and learn how say
Ответить
Обществознание
Верны ли следующие суждения о неравенстве доходов? А.Неравенство доходов есть во всех типах экономических систем Б.Неравенство доходов может п...
Ответить