Look at the pictures and learn how say
Английский язык
Look at the pictures and learn how say
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подивися на зображення та вивчи як казати
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Верны ли следующие суждения о неравенстве доходов? А.Неравенство доходов есть во всех типах экономических систем Б.Неравенство доходов может п...
Литература
Помогите нужно вставить слова Стальное колечко Это же______что такое!Не зря ведь дед Кузьма говорит,что наша земля______________ и неиу другой ...
Алгебра
Из объявления фитнес-клуба Стоимость одного заняти - 300 рублей,при посещении от 5 д?? 8 занятий в месяц скида 10%,а при посещении более 8 занятий ...
Русский язык
Пошла Катя поутру(куда?). взяла она с собой(кого?). шли они(где?) по. вдруг(где?) на.,встретилась речка. катя посадила(кого?)..(куда?) и пошла(где?...