Помогите нужно вставить слова Стальное колечко Это же______что такое!Не зря ведь дед Кузьма говорит,что наша земля______________ и неиу другой такой______земли на белом свете!
Литература
Помогите нужно вставить слова Стальное колечко Это же______что такое!Не зря ведь дед Кузьма говорит,что наша земля______________ и неиу другой такой______земли на белом свете!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прелесть, истиный рай, хорошей.
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