Помогите нужно вставить слова Стальное колечко Это же______что такое!Не зря ведь дед Кузьма говорит,что наша земля______________ и неиу другой такой______земли на белом свете!

Литература

Помогите нужно вставить слова Стальное колечко Это же______что такое!Не зря ведь дед Кузьма говорит,что наша земля______________ и неиу другой такой______земли на белом свете!

Автор: Гость