На базу привезли 28 т картофелч. Весь картофель разложили в контейнеры по 100 кг. Ско??ько потребовавалось контейнеров?

Математика

На базу привезли 28 т картофелч. Весь картофель разложили в контейнеры по 100 кг. Ско??ько потребовавалось контейнеров?

Автор: Гость