На базу привезли 28 т картофелч. Весь картофель разложили в контейнеры по 100 кг. Ско??ько потребовавалось контейнеров?
Математика
На базу привезли 28 т картофелч. Весь картофель разложили в контейнеры по 100 кг. Ско??ько потребовавалось контейнеров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28000кг:100=280 Ответ:нужно 280 контейнеров
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