Рыбак утром выехал из города на рыбалку. Расстояние от города до речки 28 км. К семи часам утра рыбак уже проехал четверть всего пути. Сколько километров осталось ехать рыбаку?

Математика

Рыбак утром выехал из города на рыбалку. Расстояние от города до речки 28 км. К семи часам утра рыбак уже проехал четверть всего пути. Сколько километров осталось ехать рыбаку?

Автор: Гость