Рыбак утром выехал из города на рыбалку. Расстояние от города до речки 28 км. К семи часам утра рыбак уже проехал четверть всего пути. Сколько километров осталось ехать рыбаку?
Математика
Рыбак утром выехал из города на рыбалку. Расстояние от города до речки 28 км. К семи часам утра рыбак уже проехал четверть всего пути. Сколько километров осталось ехать рыбаку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28-28×1/4=28-7=21(км)-осталось ехать рыбаку
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