Одна вилка стоит 3 руб. а вилка 4 руб. на сколько дороже 5 4 ложки

Математика
Одна вилка стоит 3 руб. а вилка 4 руб. на сколько дороже 5 4 ложки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*54=162 руб стоят 54 вилки 4*54=216 руб стоят 54 ложки 216-162=54руб Ответ на 54 рубля 54 ложки стоят дороже
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