Поставь ударения подчеркни опасные места обозначь часть слово в котором они нахо??ятся. Хороша берёзка весной!
Русский язык
Поставь ударения подчеркни опасные места обозначь часть слово в котором они нахо??ятся. Хороша берёзка весной!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове хороша оро букво сочетания и Ещё хорошо Х в начале пишется с большой буквы березка буква е безударная гласная .......
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