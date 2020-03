Используя who или which/that, допиши предложения, написав и себе. 1.I really like reading books which are about science. (Это пример). 2.My best friend is someone......... 3.I enjoy doing sports......... 4.I like people.......

Используя who или which/that, допиши предложения, написав и себе. 1.I really like reading books which are about science. (Это пример). 2.My best friend is someone......... 3.I enjoy doing sports......... 4.I like people............ 5.I love buying clothes.........

