В каких военных действиях участвовал юрий долгорукий в 1147 году

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В 1147 г. в поселении Москва состоялась встреча Юрия Долгорукого с новгород-северским князем Святославом Ольговичем. Эта дата первого упоминания о Москве считается традиционной датой её основания. В 1156 г. он укрепил Москву новыми деревянными стенами и рвом. Возобновив борьбу (1147 г.), в 1149 г. Юрий Долгорукий занял Киев, однако в 1151 г. потерпел поражение от Изяслава Мстиславича. В 1155 г. вновь овладел Киевом. После смерти Юрия Долгорукого в Киеве вспыхнуло восстание, в ходе которого его завоевания на Юге были ликвидированы. В 1954 г. в Москве установлен памятник Юрию Долгорукому как основателю города. Изображение Юрия Долгорукого вычеканено на медали «В память 800-летия Москвы», учрежденной в 1947 г.