Х:9=4 ;у:2=9 решите уравн с объяснени и проверкой
Математика
Х:9=4 ;у:2=9 решите уравн с объяснени и проверкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:9=4 х=4*9 х=36 36:9=4 4=4 у:2=9 у=9*2 у=18 18:2=9 9=9
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