ДАЮ 20 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ!!! Вместо пропусков вставь вопрос Образец:излагать(как?)кр??тко;неравномерно(в какой степени?)слишком; расположиться(где?)неподалёку гостеприимный(.....)по-русски необычный(......)крайне требовательн...
Русский язык
ДАЮ 20 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ!!! Вместо пропусков вставь вопрос Образец:излагать(как?)кр??тко;неравномерно(в какой степени?)слишком; расположиться(где?)неподалёку гостеприимный(.....)по-русски необычный(......)крайне требовательный(......)чрезвычайно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) по чему? 2) как? 3) как?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мама собрала 8 корзинок вишни,по 3 кг в каждой корзинке. Из 14 кг она сварила варенье. Сколько кг вишни осталось?
Химия
1. Составить уравнения реакции, указать тип 1) оксид фосфора (V)+.....=фосфат калия 2) ??ксид алюминия +соляная кислота= 3)сульфат цинка+алюм...
Математика
Українська мова