Решите номер 225 пожалуйста

Математика
Решите номер 225 пожалуйста
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Гость:
95673-8827=86746 84562-7816=76746
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