Помогите сделать это задание (на фото) заранее спасибо!
Математика
Помогите сделать это задание (на фото) заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
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4)9/24 или 0,375 3)15/6 или 2,5 2)4/17 или 0,23 1)2 или 2
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