Помогите очень надо заранее спасибо даю 40 баллов
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Помогите очень надо заранее спасибо даю 40 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Это в принципе опасно для жизни , т.к. возможен летальный исход при заражении чем-то серьёзным. 2)В основном это клещи ,но на это способны и другие мелкие насекомые. 3)Самый лучший способ избежать этого — не ходить в лес. Однако раз уж пошли ,то не стоит распускать волосы, лучше носить головные уборы ,типо кепки или панамы. Поменьше находиться под деревьями и близ кустов . 4) Таким образом мы не избежим риска заражения , а наоборот. При этом все попадает в кровь. 5)Для начала нужно обратиться к врачу, или к кому-либо, кто в этом разберается)
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