Найдите значение выражения ab при a=16 b=-12
Математика
Найдите значение выражения ab при a=16 b=-12
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16×(-12)=-192 ответ -192
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