Из пункта А и пункта Б выехали два автомобилиста. Скорость первого автомобиля 5км/??, скорость второго- 6км/ч. Путь из точки А в точку Б 44 км. Через сколько времени они встретятся?
Математика
Из пункта А и пункта Б выехали два автомобилиста. Скорость первого автомобиля 5км/??, скорость второго- 6км/ч. Путь из точки А в точку Б 44 км. Через сколько времени они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5+6=11(км/ч) 2)44:11=4(ч) Ответ:они встретятся через 4часа
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