Из пункта А и пункта Б выехали два автомобилиста. Скорость первого автомобиля 5км/??, скорость второго- 6км/ч. Путь из точки А в точку Б 44 км. Через сколько времени они встретятся?

Математика

Из пункта А и пункта Б выехали два автомобилиста. Скорость первого автомобиля 5км/??, скорость второго- 6км/ч. Путь из точки А в точку Б 44 км. Через сколько времени они встретятся?

Автор: Гость