Рассказ от имени одного из героев зеленой школы английский язык биболетова 3 клас??

Английский язык
Рассказ от имени одного из героев зеленой школы английский язык биболетова 3 клас??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hi ! I bear Billy ! And now I'll talk about our Green school . Our school is the most friendly in these districts . We, along with our teacher study and learning .  I love my school !
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