Придумать 5 вопросов к стиху - не бував ти у наших краях
Українська література
Придумать 5 вопросов к стиху - не бував ти у наших краях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Хто написав вiрш? 2.Хто не вмiе ридати? 3.Без чого люди не можуть орати нивки? 4.Де б"еться серце? 5.Яке порiвняння використав автор - там могили, як ...
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