Ребята, помогите пожалуйста, срочно! Что выполняет функция половой системы рака? Только скажите функцию, и всё. Заранее спасибо!

Биология

Ребята, помогите пожалуйста, срочно! Что выполняет функция половой системы рака? Только скажите функцию, и всё. Заранее спасибо!

Автор: Гость