Ребята, помогите пожалуйста, срочно! Что выполняет функция половой системы рака? Только скажите функцию, и всё. Заранее спасибо!
Биология
Ребята, помогите пожалуйста, срочно! Что выполняет функция половой системы рака? Только скажите функцию, и всё. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У всх живых существ функция половой системы одна -размножение.
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