Реши уравнение 2)50+4×х=82

Математика
Реши уравнение 2)50+4×х=82
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=82-50-4,x=28,50+4+28=82
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Переведите 3 целых 3/5 и 7 целых 2/5 в десятичной дробь
Ответить
Русский язык
РАСКАЖИТЕ,КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ ПРОШЛОГО ОБНАРУЖЕНЫ В ВАШЕЙ МЕСТНОСТИ ПРИ РАСКОПКАХ ОТ ??АИНЫ .
Ответить
История
В каких военных действиях участвовал юрий долгорукий в 1147 году
Ответить
Английский язык
Перевезти слова Show Time
Ответить
Биология
Какие последствия может вызвать заболевания поджелудочной железы?
Ответить