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Реши уравнение 2)50+4×х=82
Математика
Реши уравнение 2)50+4×х=82
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=82-50-4,x=28,50+4+28=82
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