Помогите пожалуйста...1. Мог ли Лжедмитрий I оправдать надежды всех слоёв населения? 2. Почему московская аристократия перестала поддерживать Лжедмитрия I после его прихода к власти? Заранее спасибо)

История
Помогите пожалуйста...1. Мог ли Лжедмитрий I оправдать надежды всех слоёв населения? 2. Почему московская аристократия перестала поддерживать Лжедмитрия I после его прихода к власти? Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. нет, т.к Польша требовала, чтобы в России был католицизм а России было по душе православие 2.он вел себя не подобающе в храмах, танцевал там, пытался ввести Россию в католицизм, вводил поляков в Россию
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