Помогите сократить дробь Х(2)-4у(2) -------------- х(2)-2ху Цифры в скобках- это степени Огромное спасибо заранее

Алгебра
Помогите сократить дробь Х(2)-4у(2) -------------- х(2)-2ху Цифры в скобках- это степени Огромное спасибо заранее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    (x-2y)*(x+2y)        x+2y = ------------------- = ---------- = 1+2y/x      x*(x-2y)                  x
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Используя who или which/that, допиши предложения, написав и себе. 1.I really like reading books which are about science. (Это пример). 2.My bes...
Ответить
История
Помогите пожалуйста...1. Мог ли Лжедмитрий I оправдать надежды всех слоёв населения? 2. Почему московская аристократия перестала поддерживать Лже...
Ответить
Математика
Реши уравнение 2)50+4×х=82
Ответить
Математика
Переведите 3 целых 3/5 и 7 целых 2/5 в десятичной дробь
Ответить
Русский язык
РАСКАЖИТЕ,КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ ПРОШЛОГО ОБНАРУЖЕНЫ В ВАШЕЙ МЕСТНОСТИ ПРИ РАСКОПКАХ ОТ ??АИНЫ .
Ответить