Помогите сократить дробь Х(2)-4у(2) -------------- х(2)-2ху Цифры в скобках- это степени Огромное спасибо заранее
Алгебра
Помогите сократить дробь Х(2)-4у(2) -------------- х(2)-2ху Цифры в скобках- это степени Огромное спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-2y)*(x+2y) x+2y = ------------------- = ---------- = 1+2y/x x*(x-2y) x
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