Помогите сократить дробь Х(2)-4у(2) -------------- х(2)-2ху Цифры в скобках- это степени Огромное спасибо заранее

Алгебра

Помогите сократить дробь Х(2)-4у(2) -------------- х(2)-2ху Цифры в скобках- это степени Огромное спасибо заранее

Автор: Гость